6 липня 64’
Італія 1
Іспанія 0
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
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Мальтійська Моста виграла перший матч в історії Ліги конференцій

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
6 липня, 22:38
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Моста обіграла Спартак з Трнави в першому матчі в історії Ліги конференцій Європи. Це новий єврокубковий турнір, який стартував з цього сезону
Історичне фото Мости
Історичне фото Мости

Футбольний клуб Моста за свою 86-річну історію не може похвалитися великими успіхами. Клуб ніколи не ставав чемпіоном Мальти, не вигравав національний кубок. У минулому сезоні посів лише шосте місце, а в єврокубки потрапив завдяки бану від УЄФА для двох мальтійських клубів.

Чим же примітна ця команда? Сьогодні Моста увійшла в історію єврокубків. Для початку мальтійці поставили початок матчу зі Спартаком з Трнави на п'ять хвилин швидше за конкурентів – на 18:25. Таких чином, матч Моста – Спартак став першим в історії Ліги конференцій. Це новий єврокубок, який УЄФА заснував з нинішнього сезону.

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Далі, перший гол в історії Ліги конференцій забив нігерійський форвард Мости Ево Крайст Емеме.

І першу перемогу в історії Ліги конференцій здобула Моста. Мальтійці сенсаційно обіграли бронзового призера чемпіонату Словаччини – 3:2.

Нагадаємо, що Україну в Лізі конференцій представлятимуть два клуби. Ворскла зустрінеться з переможцем протистояння Ноа (Вірменія) – КуПС (Фінляндія). Ворскла першу гру проведе на виїзді 22 липня. Через тиждень поєдинок пройде в Полтаві.

А Колос розпочне виступ з третього відбіркового раунду. І суперника свого дізнається 19 липня.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 6 липня
1:0 (64’)
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