Мальтійська Моста виграла перший матч в історії Ліги конференцій

Моста обіграла Спартак з Трнави в першому матчі в історії Ліги конференцій Європи. Це новий єврокубковий турнір, який стартував з цього сезону

Історичне фото Мости

Футбольний клуб Моста за свою 86-річну історію не може похвалитися великими успіхами. Клуб ніколи не ставав чемпіоном Мальти, не вигравав національний кубок. У минулому сезоні посів лише шосте місце, а в єврокубки потрапив завдяки бану від УЄФА для двох мальтійських клубів.

Чим же примітна ця команда? Сьогодні Моста увійшла в історію єврокубків. Для початку мальтійці поставили початок матчу зі Спартаком з Трнави на п'ять хвилин швидше за конкурентів – на 18:25. Таких чином, матч Моста – Спартак став першим в історії Ліги конференцій. Це новий єврокубок, який УЄФА заснував з нинішнього сезону.

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Далі, перший гол в історії Ліги конференцій забив нігерійський форвард Мости Ево Крайст Емеме.

І першу перемогу в історії Ліги конференцій здобула Моста. Мальтійці сенсаційно обіграли бронзового призера чемпіонату Словаччини – 3:2.

Нагадаємо, що Україну в Лізі конференцій представлятимуть два клуби. Ворскла зустрінеться з переможцем протистояння Ноа (Вірменія) – КуПС (Фінляндія). Ворскла першу гру проведе на виїзді 22 липня. Через тиждень поєдинок пройде в Полтаві.

А Колос розпочне виступ з третього відбіркового раунду. І суперника свого дізнається 19 липня.