Любимец Рима Тотти заразился COVID-19 после смерти отца и не мог сбить температуру

Бывший капитан римской "Ромы" и нападающий сборной Италии Франческо Тотти заразился коронавирусом – сообщает TGCOM24. Напомним, что 12 октября отец Тотти скончался от осложнений, вызванных COVID-19. 76-летний Энцо умер в одной из клиник Рима.
По данным источника, в последние несколько дней у экс-футболиста была высокая температура. После чего 44-летний Франческо решил сдать тест на коронавирус, который и оказался положительным. Также инфекцию могла подхватить и супруга Тотти, известная телеведущая Илари Блази, но у нее пока нет симптомов.
Напомним, что форвард провел всю свою карьеру в одном клубе – "Роме". За что и получил прозвище "Император Рима". Тотти — воспитанник "Волков", а цвета первой команды защищал на протяжении 25 лет – с 1992-го по 2017 год. После чего был назначен на пост директора клуба. Два года спустя, в июне 2019-го, Тотти оставил должность и покинул "Рому". А в феврале решил заняться скаутской деятельностью.
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Всего в составе римского клуба форвард принял участие в 785 матчах, забил 307 голов, а также отдал 139 передач. Также Франческо является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии.
Ранее мы писали, что девушка вышла из девятимесячной комы после видеообращения легендарного футболиста. Сердцебиение футболистки участилось, когда она впервые услышала голос Франческо Тотти.
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