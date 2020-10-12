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Отец "Императора Рима" скончался от коронавируса

12 октября, 20:07

Александр Трикиша Александр Трикиша

Смертельный вирус добрался до семьи бывшего капитана "волков"

Легендарный итальянский футболист Франческо Тотти потерял отца из-за коронавируса. Сегодня 76-летний Энцо скончался в одной из клиник Рима. Родной клуб Тотти "Рома" на своей странице в Twitter выразил соболезнования своему бывшему капитану в связи с утратой.

"Прощай, Энцо. Наши соболезнования Фьорелле, Франческо, Риккардо и всей семье Тотти", – написали в сообщении клуба.

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Маленький Франческо с отцом:

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Напомним, Франческо Тотти, по прозвищу "Император Рима", выступал в составе "Ромы" с 1992 по 2017 год, после чего был назначен на пост директора клуба. Два года спустя, в июне 2019-го, Тотти оставил должность и покинул "Рому". В феврале Тотти решил заняться скаутской деятельностью.

Ранее мы писали, что девушка вышла из девятимесячной комы после видеообращения легендарного футболиста. Сердцебиение футболистки участилось, когда она впервые услышала голос Франческо Тотти.

Смотрите, как играет "Рома" в чемпионате Италии:

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футболист Франческо Тотти коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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