Лучшего лекарства нет: Жена Шевченко показала, как он отходит от увольнения из Дженоа

Карьера Андрея Шевченко в Дженоа обернулась фиаско – украинский тренер продержался в итальянском клубе всего два с половиной месяца. Серьезный удар по психологии

Увольнение из Дженоа ударило по Шеве / Фото: REUTERS

А добила Шеву неудача с назначением в сборную Польши. Украинец долгое время оставался главным кандидатом, но в итоге остался без работы.

Читайте также: Скакали бы на Майдане три дня: в России боялись проиграть Шевченко

Реклама

Да уж, такого поворота в карьере экс-наставник сборной Украины явно не ожидал.

Поэтому восстановить психологическое здоровье Шевченко решил в кругу семьи. Во всяком случае, такой вывод можно сделать из последнего поста на странице супруги Шевы американской модели Кристен Пазик.

"Время для семьи. Лучше лекарства нет", – подписала Кристен фото, на котором позирует Шева и его 15-летний сын Кристиан.

Реклама

Напомним, Андрей и Кристен познакомилась на вечеринке знаменитого дизайнера Джорджо Армани в 2002 году, а спустя два года сыграла свадьбу в Вашингтоне.

Андрей и Кристен воспитывают четверых сыновей:

Джордан Шевченко (29 октября 2004)

Кристиан Шевченко (13 ноября 2006)

Александр Шевченко (1 октября 2012)

Райдер-Габриэль Шевченко (6 апреля 2014)

Отметим, что сам Шевченко молчит в соцсетях с начала января. Он даже не прокомментировал свое увольнение.

Реклама

Кстати, ранее мы писали, что сборная Польши отказала Шевченко из-за дружбы с Романом Абрамовичем. Якобы российский олигарх мог бы попросить сдать игру россиянам в плей-офф.