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"Ливерпуль" лишь благодаря пенальти выиграл сумасшедшую перестрелку у новичка Премьер-лиги

12 сентября, 22:04

Елена Павлова Елена Павлова

На "Энфилд Роуд" команды наколотили семь мячей

Действующий чемпион Англии "Ливерпуль" начал новый сезон с сумасшедшего поединка против победителя Чемпионшипа "Лидса". На "Энфилд Роуд" команды наколотили семь мячей и только благодаря пенальти на 88-й минуте "красные" сумели таки дожать упертую команду Марсело Бьелсы – 4:3. Ранее мы сообщали, что Премьер-лига вернулась разгромом в Лондоне, где "Арсенал" разбил "дачников".

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Счет в матче был открыт уже на 4-й минуте встречи. Египтянин Мохамед Салах отправил мяч в сетку и стал первым игроком "Ливерпуля", кому удалось забить гол в каждом стартовом матче чемпионата на протяжении четырех сезонов подряд. Но футболисты "Лидса" не растерялись из-за быстрого мяча. И уже на 12-й минуте "Юнайтед" установили паритет. Харрисон подхватил мяч, накрутил двух соперников и пробил в нижний угол.

Патрик Бамфорд забивает "Ливерпулю"

Патрик Бамфорд забивает "Ливерпулю" / Фото: Reuters

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Восемь минут спустя хозяева снова вышли вперед, когда после подачи Робертсона с углового ван Дейк высоко выпрыгнул и головой вколотил мяч в ворота. Но "Лидс" снова отыгрался усилиями Бэмфорда на 30-й минуте. Затем мерсисайдцам понадобилось всего три минуты, чтобы повести в счете стараниями Салаха – 3:2, и качели продолжились.

Мохамед Салах

Мохамед Салах / Фото: Reuters

Гости еще раз восстановили равновесие на 66-й минуте: Кошта забежал по флангу и сделал перевод в штрафную, где Клих первым касанием принял мяч, а вторым пробил в дальний нижний угол.

Вирджил ван Дейк пробивает головой в матче "Ливерпуль" – "Лидс"
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Вирджил ван Дейк пробивает головой в матче "Ливерпуль" – "Лидс" / Фото: Reuters

В концовке поединка чаши весов могли качнуться, как в одну, так и в другую сторону. Но на 87-й минуте новичок "белых" Родриго нарушил правила в своей штрафной и в ворота "Лидса" поставили пенальти. Приговор исполнил Салахом, который оформил хет-трик, и поставил точку в схватке — 4:3.

Смотрите, как ранее "Лидс" играл в Кубке Англии

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чемпионат Англии Ливерпуль Лидс Мохамед Салах Родриго Морено
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