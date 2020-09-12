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Чемпионат Англии вернулся разгромом в Лондоне: как "Арсенал" разбил "дачников"

12 сентября, 19:46

Елена Павлова Елена Павлова

Обладатель Суперкубка продолжает побеждать на старте сезона

Новый сезон английской Премьер-лиги стартовал лондонским дерби, в котором "Фулхэм" принимал "Арсенал". Однако борьбы на стадионе "Крэйвен Коттедж" не получилось. Матч завершился крупной победой "Арсенала", который ранее стал обладателем Суперкубка Англии, – 3:0.

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Уже на 8-й минуте встречи счет открыл нападающий "канониров" Александр Ляказетт, первым успев на добивание после попытки бразильского новичка команды Виллиана. В дебюте второго тайма, на 49-й минуте, преимущество "Арсенала" удвоил бразильский защитник Габриэль. А всего через восемь минут нападающий гостей Пьер-Эмерик Обамеянг довел счет до разгромного – 3:0.

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Напомним, что в прошлом сезоне лондонский "Арсенал" в 38 матчах набрал 56 очков и занял восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Фулхэм" вылетел в Чемпионшип в апреле 2019 года, однако задержался там недолго. В финале плей-офф второго дивизиона Англии "дачники" со счетом 2:1 обыграли "Брентфорд" и вернулись в элиту.

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Ранее мы также давали прогноз комментатора на стартовый матч чемпионов "Ливерпуль" – "Лидс".

Смотрите, как "Арсенал" выступал в Лиге Европы

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видео голов чемпионат Англии Арсенал Лондон Фулхэм Пьер-Эмерик Обамеянг Александр Ляказетт
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