Лидер Динамо поможет девочке, пострадавшей от российской ракеты

Вингер киевского Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков выставил на благотворительный аукцион футболку сборной Украины

Виктор Цыганков поможет девочке пострадавшей от обстрелов / Фото: Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 26 июня, российско-фашистские войска варварски обстреляли жилые районы столицы Украины. Из-под завалов дома удалось спасти 7-летнюю девочку, которой пришлось провести экстренную операцию.

Футболист киевского Динамо Виктор Цыганков решил финансово помочь пострадавшей девочке и ее маме. Один из лучших футболистов нашей страны выставил на аукцион футболку сборной Украины со своей фамилией. Об этом сообщил в Instagram масажист Цыганкова Роман Резников.

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В этой футболке Виктор отдал голевой пас на Андрея Ярмоленко в матче Украина – Босния и Герцеговина (1:1), состоявшемся 12 октября на Арене Львов.

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Все деньги вырученные от продажи футболки с автографом Виктора, звезда Динамо отдаст в помощь девочке и ее маме, которые пострадали от взрыва российской ракеты.

Добавим, весь цивилизованный мир в шоке от действий кровавого фюрера и его армии. Футболист Руслан Малиновский показал подписчикам правду об обстреле "военного" объекта. Выложила пост о россиянах и олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.

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Также отреагировала супруга Александра Усика Екатерина, которая гневно прокляла рашистов за ракетный обстрел Киева.