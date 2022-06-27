Лідер Динамо допоможе дівчинці, яка постраждала від російської ракети

Вінгер київського Динамо та збірної України Віктор Циганков виставив на благодійний аукціон футболку збірної України

Віктор Циганков допоможе дівчинці постраждалої від обстрілу / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю, 26 червня, російсько-фашистські війська варварськи обстріляли житлові райони столиці України. З-під завалів будинку вдалося врятувати 7-річну дівчинку, якій довелося провести екстрену операцію.

Футболіст київського Динамо Віктор Циганков вирішив фінансово допомогти постраждалій дівчинці та її мамі. Один із найкращих футболістів нашої країни виставив на аукціон футболку збірної України зі своїм прізвищем. Про це повідомив у Instagram масажист Циганкова Роман Резніков.

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У цій футболці Віктор віддав гольовий пас на Андрія Ярмоленка у матчі Україна – Боснія та Герцеговина (1:1), що відбувся 12 жовтня на Арені Львів.

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Усі гроші виручені від продажу футболки з автографом Віктора, зірка Динамо віддасть на допомогу дівчинці та її мамі, які постраждали від вибуху російської ракети.

Додамо, весь цивілізований світ шокований діями кривавого фюрера та його армії. Футболіст Руслан Малиновський показав підписникам правду про обстріл "військового" об'єкта. Виклала пост про росіян і олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

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Також відреагувала дружина Олександра Усика Катерина, яка гнівно прокляла рашистів за ракетний обстріл Києва.