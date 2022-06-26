Ненавижу твари. Крик души Екатерины Усик на ракетный удар по Киеву

Фашистская Россия продолжает терроризировать украинский народ преступными обстрелами жилых домов

В результате ракетного удара пострадали мирные люди

Кремлевский карлик никак не может напиться украинской крови. Утром 26 июня российские нелюди обстреляли ракетами столицу Украины.

В результате атаки пострадали ни в чем не повинные мирные люди. На варварство российских захватчиков отреагировала супруга чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина. На своей странице в Instagram она опубликовала фото и видео преступлений рашистов.

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"Ненавижу за все, что Рашка делает с нами и нашим народом! Мы этого никогда не простим! Убийцы", – написала Екатерина.

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Добавим, что в результате вражеского обстрела Киева произошел пожар в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Из-под руин верхних этажей разрушенного дома вытащили 6-летнюю девочку, а затем тело мужчины без признаков жизни.

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Ранее Екатерина Усик разоблачила цинизм российских оккупантов. "Освободители" создали гуманитарную катастрофу в Мариуполе, а затем на жаре раздавали людям хлеб.