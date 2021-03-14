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Левой, правой, головой: Роналду сделал необычный хет-трик в матче за "Ювентус"

14 марта, 20:55

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Португальский форвард помог своей команде одержать победу на Сардинии

Криштиану Роналду продолжает штамповать голы и доказывать свою необходимость европейским грандам даже в 35 лет. Сегодня вечером португалец сделал 57-й хет-трик в карьере, а его "Ювентус" обыграл в гостях команду из нижней части турнирной таблицы, "Кальяри", – 3:1.

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Причем, все три мяча форвард забил уже к 32-й минуте, да еще и отличался по-разному. На 11-й минуте Роналду направил мяч в сетку головой после подачи Федерико Кьезы. На 25-й реализовал пенальти за нарушение вратаря против него. Забил правой ногой. А на 32-й Криштиану с передачи того же Кьезы красивым ударом левой ногой сделал счет 3:0.

Смотрите лучшие моменты первого тайма:

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Интересно, что один гол у "Кальяри" отыграл Джованни Симеоне – сын знаменитого тренера "Атлетико", а в прошлом футболиста Диего Симеоне.

В воскресенье же "Рома" проиграла "Парме" перед приездом к "Шахтеру".

Заметим, что за полтора сезона в "Ювентусе" это третий хет-трик звездного португальца. В составе "Реала" он 44 раза забивал по три мяча за матч, в "МЮ" – один, в сборной Португалии – 9.

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футбол видео голов чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин хет-трик Кальяри
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