Легенда Реала отдал детей бывшей жене: как после рака и развода выглядит красотка

Бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс и репортер Сара Карбонеро уладили все нюансы своего расставания. Футболист даже нашел себе новое жилье в Мадриде

В отношениях одной из самых красивых спортивных пар поставлена точка. Легендарный испанский голкипер Икер Касильяс и репортер Сара Карбонеро объявили о расставании месяц назад. А теперь закрыли все бюрократические вопросы, которые касались развода.

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Сара Карбонеро и Икер Касильяс / Фото: Instagram

Многолетний капитан Реала уже покинул дом, где проживал вместе с семьей, и нашел себе новое жилье в Мадриде. Пара договорилась, что двое сыновей, которых они вместе воспитывали, остаются с матерью, но Икер сможет навещать ребят, когда ему захочется. При этом Касильяс обязался выплачивать алименты и платить за образование детей – сообщает Daily Mail.

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Хотя и сама Карбонеро не бедствует. Помимо работы на радио и телевидении она является одной из двух основательниц модного бренда Slowlove. И выглядит просто прекрасно.

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Пара состояла в отношениях более 11 лет, а в 2016 году сыграла свадьбу. Касильяс официально начал встречаться с Карбонеро, которую признавали самым сексуальным репортером, после победы на чемпионате мира-2010.

По окончанию финала голкипер поцеловал Сару в прямом эфире. В 2016 году пара сыграла свадьбу. Касильяс и Карбонеро воспитывают двух сыновей – семилетнего Мартина и пятилетнего Лукаса.

При этом в феврале жена Касильяса была госпитализирована после рецидива рака яичников. Журналистка перенесла операцию, после чего смогла вернуться к нормальной жизни.

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Сам Касильяс вынужден был завершить карьеру после сердечного приступа. С Реалом он пять раз становился чемпионом Испании, трижды побеждал в Лиги чемпионов, два раза брал Суперкубок УЕФА, по одному разу – Межконтинентальный кубок и клубный ЧМ. В составе Порту дважды становился чемпионом Португалии, выиграл Кубок и Суперкубок страны. Со сборной Испании был дважды чемпионом Европы (2008, 2012) и чемпионом мира-2010.

Ранее Касильяс оказался вторым в списке лучших вратарей XXI века.

Смотрите сюжет про Сару Карбонеро

Сара Карбонеро – жена Икера Касильяса. Фото из Instagram

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