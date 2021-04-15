Легенда Реала віддав дітей колишній дружині: як після раку і розлучення виглядає красуня

Колишній воротар збірної Іспанії Ікер Касільяс і репортер Сара Карбонеро владнали всі нюанси свого розставання. Футболіст навіть знайшов собі нове житло в Мадриді

У стосунках однієї з найкрасивіших спортивних пар поставлена крапка. Легендарний іспанський голкіпер Ікер Касільяс і репортер Сара Карбонеро оголосили про розставання місяць тому. А тепер закрили всі бюрократичні питання, які стосувалися розлучення.

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Сара Карбонеро і Ікер Касільяс / Фото: Instagram

Багаторічний капітан Реала вже покинув будинок, де проживав разом з сім'єю, і знайшов собі нове житло в Мадриді. Пара домовилася, що двоє синів, яких вони разом виховували, залишаються з матір'ю, але Ікер зможе відвідувати хлопців, коли йому захочеться. При цьому Касільяс зобов'язався виплачувати аліменти і платити за освіту дітей – повідомляє Daily Mail .

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Хоча і сама Карбонеро не бідує. Крім роботи на радіо і телебаченні вона є однією з двох засновниць модного бренду Slowlove. І виглядає просто чудово.

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Пара полягала в стосунках більше 11 років, а в 2016 році зіграла весілля. Касільяс офіційно почав зустрічатися з Карбонеро, яку визнавали найсексуальнішим репортером, після перемоги на чемпіонаті світу-2010.

По закінченню фіналу голкіпер поцілував Сару в прямому ефірі. У 2016 році кілька зіграла весілля. Касільяс і Карбонеро виховують двох синів – семирічного Мартіна і п'ятирічного Лукаса.

При цьому в лютому дружина Касільяса була госпіталізована після рецидиву раку яєчників. Журналістка перенесла операцію, після чого змогла повернутися до нормального життя.

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сам Касільяс змушений був завершити кар'єру після серцевого нападу . З Реалом він п'ять разів ставав чемпіоном Іспанії, тричі перемагав в Лізі чемпіонів, два рази брав Суперкубок УЄФА, по одному разу – Міжконтинентальний кубок і клубний ЧС. У складі Порту двічі ставав чемпіоном Португалії, виграв Кубок і Суперкубок країни. Зі збірною Іспанії був двічі чемпіоном Європи (2008, 2012) і чемпіоном світу-2010.

раніше Касільяс виявився другим у списку кращих воротарів XXI століття .

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Сара Карбонеро – дружина Ікера Касільяса. Фото з Instagram

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