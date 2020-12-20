"Лацио" – "Наполи": прогноз комментатора на матч чемпионата Италии

Соперники борются за места в зоне еврокубков и встречаются в Риме

В воскресенье завершается 13-й тур итальянской Серии А. Сегодня проходит сразу семь матчей, на нашем сайте идет онлайн "Аталанта" – "Рома". А закроет программу дня дуэль в столице, где "Лацио" примет "Наполи".

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Один из самых ярких матчей выходных, несмотря на не самые убедительные турнирные позиции этих команд. "Лацио" идет на девятом месте Серии А, не сумев победить в двух последних турах чемпионата. К поражению от "Вероны" (1:2) добавилась ничья со скромным "Беневенто" (1:1) в тренерском дерби братьев Индзаги.

На своем поле дела в этом сезоне на внутренней арене у "орлов" складываются не лучшим образом – лишь одна победа при двух ничьих и двух поражениях в последних двух поединках. Отставание от лидера, "Милана", уже насчитывает десять очков. Добавим сюда проблемы с составом, ведь в лазарете Лулич, Мурики, Фарес и Лукас Лейва.

"Наполи" идет на пятом месте, набрав 23 очка, что на пять меньше, нежели у "Милана" и на столько же больше, чем у ближайшего соперника. В чемпионате команда Гаттузо не знает компромиссов – восемь побед и четыре поражения. В последнем туре "партенопеи" на выезде минимально уступили "Интеру" (0:1). Перед выездом в Рим у южан наметились проблемы в атаке – к травмированным Осимхену и Мертенсу добавилась дисквалификация Инсинье.

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Вряд ли стоит ожидать серьезной результативности, скорее, будет тактическое противостояние, в котором все может решить один гол. Поэтому ТМ 2,5. Также предполагаю, что матч завершится ничьей.

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