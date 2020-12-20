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"Аталанта" – "Рома": онлайн матча чемпионата Италии

Воскресенье, 20 декабря

Аталанта

19:00

Рома

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

Среди семи матчей итальянской Серии А наших болельщиков особенно привлекает противостояние в Бергамо. "Аталанта" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского принимает "Рому" бывшего тренера "Шахтера" Паулу Фонсеки. Вспомним реакцию годовалой дочки Малиновского на гол папочки и его приезд домой. Стартовый свисток запланирован на 19:00. Мы ведем онлайн-трансляцию с комментариями и привлекательными мультимедиа.

"Аталанта" – "Рома"

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Турнирные расклады. Пока что "Аталанта" занимает лишь восьмое место в Италии. Правда, участник плей-офф Лиги чемпионов провел 11 матчей – меньше, чем конкуренты. Но выиграл всего пять матчей – меньше половины. "Рома" же держится в ТОП-4 и в случае успеха может даже догнать "Ювентус".

Сюрприз на Рождество. Сегодня на домашнюю игру "Аталанта" выходит в форме, специально подготовленной к Рождеству. После матча амуницию продадут, а вырученные деньги направят на благотворительность.

Прогнозы. Букмекеры совсем небольшое преимущество отдают команде Джана Пьеро Гасперини – лучшего тренера Серии А (коэф. – 2.30). На "Рому" можно поставить за 2.90, а ничья – наименее вероятный исход дуэли. Самый популярный счет – 1:1 (коэф. – 7.90) и 2:1 (коэф. – 9.20).

Где смотреть. На нашем телевидении матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 2". Прямая трансляция стартует в 18:55. Также гру можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV.

Недавно итальянского футболиста наказали за богохульство.

Смотрите, как "Аталанта" сыграла вничью с "Ювентусом" на этой неделе:

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