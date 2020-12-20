Українська
$ 27,82
34,08
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Форвард "Милана" забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Италии

20 декабря, 17:41

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Красно-черные" побеждают и остаются лидерами чемпионата Италии

Знаменательное событие сегодня случилось на Апеннинах. В поединке "Сассуоло" – "Милан" забили самый быстрый матч в истории итальянской Серии А. Португальский нападающий гостей Рафаэл Леау отличился уже через 6,2 секунды после стартового свистка рефери. Тем временем, на нашем сайте начался онлайн "Аталанта" – "Рома".

Реклама

О феноменальном голе поспешил объявить официальный Twitter "Милана".

Гости развели мяч и сразу же устремились к воротам "Сассуоло". 21-летний Леау прорвался сквозь строй защитников и пробил мимо вратаря, который рановато упал. Смотрите, как это было:

Ранее первенство в самом быстром голе чемпионата Италии принадлежало Паоло Поджи из "Пьяченцы". В 2001 году он забил мяч через восемь секунд после начала встречи с "Фиорентиной".

Реклама

Позже "Милан" удвоил свое преимущество в игре с "Сассуоло". Причем, что интересно, мяч забил также 21-летний футболист – бельгийский полузащитник Алексис Салемакерс. К 80-й минуте счет 2:0 в пользу "россо-нери".

Недавно итальянского футболиста наказали за богохульство.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Милан Италия гол чемпионат Италии Сассуоло быстрый
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Обалдеть!" Жена Степаненко, родившая троих детей, похвасталась фигурой на МальдивахФутбол
Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)
Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)Другие
"А вы смотрели?" Путин отреагировал на видео с мастурбирующим ДзюбойФутбол
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)Футбол
Слет красоток! Жены украинских футболистов – на Мальдивах (фото)
Слет красоток! Жены украинских футболистов – на Мальдивах (фото)Футбол
Сексуальная Санта для плохих мальчиков: как зажигает бывшая девушка Неймара
Сексуальная Санта для плохих мальчиков: как зажигает бывшая девушка НеймараФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять