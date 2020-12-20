Форвард "Милана" забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Италии

Знаменательное событие сегодня случилось на Апеннинах. В поединке "Сассуоло" – "Милан" забили самый быстрый матч в истории итальянской Серии А. Португальский нападающий гостей Рафаэл Леау отличился уже через 6,2 секунды после стартового свистка рефери. Тем временем, на нашем сайте начался онлайн "Аталанта" – "Рома".

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О феноменальном голе поспешил объявить официальный Twitter "Милана".

Гости развели мяч и сразу же устремились к воротам "Сассуоло". 21-летний Леау прорвался сквозь строй защитников и пробил мимо вратаря, который рановато упал. Смотрите, как это было:

Ранее первенство в самом быстром голе чемпионата Италии принадлежало Паоло Поджи из "Пьяченцы". В 2001 году он забил мяч через восемь секунд после начала встречи с "Фиорентиной".

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Позже "Милан" удвоил свое преимущество в игре с "Сассуоло". Причем, что интересно, мяч забил также 21-летний футболист – бельгийский полузащитник Алексис Салемакерс. К 80-й минуте счет 2:0 в пользу "россо-нери".

Недавно итальянского футболиста наказали за богохульство.

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