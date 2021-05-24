Кто круче Месси и Роналду? Определился обладатель "Золотой бутсы"

Польский форвард Баварии Роберт Левандовски забил 41 гол и стал лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в этом сезоне

Роберт Левандовски - суперзвезда Баварии / Фото: Reuters

Нападающий Баварии Роберт Левандовски стал обладателем "Золотой бутсы" по итогам сезона-2020/21 как лучший бомбардир европейских чемпионатов.

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Напомним, данную награду выигрывает футболист, набравший наибольшее количество очков по итогам сезона. Очки определяются суммой забитых мячей, умноженной на соответствующий коэффициент чемпионата, который в топ-5 лигах равен двум. В чемпионатах, располагающихся в рейтинге УЕФА с шестого по 21-е место, данный коэффициент равен 1,5. С 21-го места и далее – 1.

Левандовски провел в Бундеслиге 29 матчей и забил 41 гол (82 очка). На втором месте в споре за награду расположился капитан Барселоны Лионель Месси (30 голов, 60 очков). Замкнул первую тройку Криштиану Роналду из Ювентуса (29 голов, 58 очков).

"Золотая бутса" – 2021:

Роберт Левандовски (Бавария) — 82 очка (41 гол) Лионель Месси (Барселона) — 60 очков (30 голов) Криштиану Роналду (Ювентус) — 58 очков (29 голов) Андре Силва (Айнтрахт) — 56 очков (28 голов) Килиан Мбаппе (ПСЖ) — 54 очка (27 голов) Эрлинг Холанд (Боруссия Д) — 54 очка (27 голов) Ромелу Лукаку (Интер) — 48 очков (24 гола) Херард Морено (Вильярреал) — 46 очков (23 гола) Карим Бензема (Реал) — 46 очков (23 гола) Гарри Кейн (Тоттенхэм) — 46 очков (23 гола).

Отметим, что 32-летний Левандовски завоевал "Золотую бутсу" впервые в карьере.

Смотрите, как Левандовски умеет забивать: