Крутое пике клуба Миколенко продолжается. При этом Эвертон помогает Украине

Английский клуб собирает гуманитарной помощь для Украины. А вот на футбольном поле все идет крахом

Эвертон терпит крах, но помогает Украине / Фото: Коллаж: Сегодня, premierleague

Виталий Миколенко стал лучшим защитником Эвертона в перенесенном матче Английской премьер-лиги против Бернли. Такие данные опубликовали авторитетные порталы: WhoScored оценил его игру в 6.8 балла, SofaScore – в 6.6. Более высокие оценки в составе ливерпульцев получили только Ришарлисон, которые оформил дубль, и Гордон.

/ Фото: premierleague

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Миколенко постоянно подключался к атаке в схеме с 5 защитниками, имея больше пространства на левом фланге. Активность украинского легионера помогла заработать пенальти. Фол на Миколенко арбитр увидел не сразу, но после помощи VAR, таки указал на 11 метров. Эвертон был впереди после первого тайма 2:1.

Впрочем это не помогло Эвертону добыть хотя бы одно очко. Во втором тайме подопечные Фрэнка Лэмпарда пропустили дважды от главного конкурента в борьбе за сохранение прописки в АПЛ Бернли. Важный, если не ключевой, поединок Эвертон проиграл.

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Есть и позитивный момент для всей Украины от клуба Миколенко. Эвертон вышел на поле в футболках в поддержку Украины, в которых будет выступать до конца сезона.

Эвертон поддерживает Украину / Фото: premierleague

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Миколенко и партнеры на вчерашний поединок вышли в новых футболках, где на рукаве нанесен логотип Украинского комитета по чрезвычайным ситуациям – Ukraine humanitarian appeal. Акция направлена ​​на поддержку Украины, отражающую масштабное военное вторжение России.

Испанский клуб украинца Андрея Лунина Реал Мадрид выиграл первый поединок 1/4 финала Лиги Чемпионов у лондонского Челси. На поле феерию устроил Карим Бензема.