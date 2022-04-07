Круте піке клубу Миколенка триває. Водночас Евертон допомагає Україні

Англійський клуб збирає гуманітарну допомогу для України. А на футбольному полі все йде крахом

/ Фото: Колаж: Сьогодні, premierleague

Віталій Миколенко став найкращим захисником Евертона у перенесеному матчі Англійської прем'єр-ліги проти Бернлі. Такі дані опублікували авторитетні портали: WhoScored оцінив його гру у 6.8 бала, SofaScore – у 6.6. Вищі оцінки у складі ліверпульців отримали лише Рішарлісон, які оформив дубль, та Гордон.

/ Фото: premierleague

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Миколенко постійно підключався до атаки у схемі з 5 захисниками, маючи більше простору на лівому фланзі. Активність українського легіонера допомогла заробити пенальті. Фол на Миколенка арбітр побачив не відразу, але після допомоги VAR таки вказав на 11 метрів. Евертон був попереду після першого тайму 2:1.

Втім, це не допомогло Евертону здобути хоча б одне очко. У другому таймі підопічні Френка Лемпарда пропустили двічі від головного конкурента у боротьбі за збереження прописки в АПЛ Бернлі. Важливий, якщо не ключовий, поєдинок Евертон програв.

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Є й позитивний момент для всієї України від клубу Миколенка. Евертон вийшов на поле у футболках на підтримку України, в яких виступатиме до кінця сезону.

Евертон підтримує Україну / Фото: premierleague

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Миколенко та партнери на вчорашній поєдинок вийшли у нових футболках, де на рукаві нанесено логотип Українського комітету з надзвичайних ситуацій – Ukraine humanitarian appeal. Акція спрямована на підтримку України, яка відображає масштабне військове вторгнення Росії.

Іспанський клуб українця Андрія Луніна Реал Мадрид виграв перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів у лондонського Челсі. На полі феєрію влаштував Карім Бензема.