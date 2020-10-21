Красавчик теперь лысый: Роналду психанул на карантине и обрезал свои шикарные волосы

Португальский футболист находится на самоизоляции после положительного теста на коронавирус

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сменил прическу кардинальным образом. Пятикратный обладатель "Золото мяча", который сейчас находится на самоизоляции послеположительного теста на коронавирус, обрезал свои шикарные волосы. Теперь Роналду практически лысый.

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Португальский форвард выложил в Instagram фрагмент тренировки, на котором видно, что Криштиану побрился наголо.

"Успех в жизни измеряется не тем, чего вы достигли, а теми препятствиями, которые вы преодолели", — написал Роналду.

Криштиану Роналду / Фото: Instagram

Напомним, что Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала". Сумма трансфера составила 117 млн евро. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в двух матчах чемпионата Италии, в которых стал автором трех забитых мячей.

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Если у Криштиану будет один отрицательный тест после 10 дней карантина, он сможет вернуться к матчу в Серии А с "Вероной" 25 октября, а также сыграть во втором туре Лиги чемпионов с "Барселоной" – 28 октября. Напомним, что вчера без Роналду "Ювентус" в Киеве обыграл "Динамо" со счетом 2:0.

Смотрите, как Криштиану Роналду забивал в чемпионате Италии

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