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Коронавирус в футбольной команде: "Рух" обнародовал результаты расследования

7 сентября, 19:35

Олег Люлька Олег Люлька

Во львовском клубе, чей матч с "Шахтером" перенесен, заразились пять игроков и работник медперсонала

Санитарная служба Львовской области провела эпидемиологическое расследование в лагере новичка футбольной Премьер-лиги Украины – львовского клуба "Рух". По его результатам, санслужба рекомендует отменить все спортивные сборы команды до завершения инкубационного периода – а это 14 дней со дня последнего незащищенного контакта – и отрицательных результатов ПЦР-исследования. Ранее мы писали, что из-за вспышки COVID-19 во львовской команде матч "Рух" – "Шахтер" перенесен с 12 на 23 сентября.

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При этом врач "Руха" Михаил Процив в комментарии клубному медиацентру рассказал подробности вспышки COVID-19.

"Сначала коронавирус обнаружили у двух футболистов. У этих игроков в течение двух дней была повышенная температура. В четверг, 3 сентября, все футболисты, тренерский штаб и персонал "Руха" снова сдали ПЦР-тесты. Согласно полученным результатам, коронавирус обнаружили еще у трех игроков и одного медработника клуба. Все инфицированные прошли обследование с помощью дополнительных инструментальных методов, проверили легкие на КТ. Все инфицированные через пять дней после исчезновения последних проявлений коронавируса снова пройдут тестирование на наличие COVID-19", – сказал врач "Руха" Михаил Процив

Ранее коронавирус обнаружили в составе ФК "Львов". Представителями команды было сдано 6 положительных тестов. Как следствие, украинская Премьер-лига перенесла игру первого тура с "Минаем", которая должна была состояться 22 августа.

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чемпионат Украины коронавирус Рух Львов

Источник: Рух Львов

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