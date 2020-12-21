Кормит бедных детей и одевает бомжей: футболист "МЮ" получил награду за благотворительность

Немало спортсменов по всему миру известны не только успехами в своем основном виде деятельности. Британская телекомпания BBC решила отметить спортсмена 2020 года, который наиболее проявил себя в благотворительности. Вчера вечером специальную награду получил футболист "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд.
На церемонию он приехал после победы в чемпионате Англии: "МЮ" разгромил "Лидс" с самым быстрым дублем в истории АПЛ.
Одним из ведущих был знаменитый в прошлом форвард Гари Линекер, который отметил своего наследника в сборной. Свою награду Маркус получил за то, что принимает участие в судьбе детей из бедных семей, ведь сам прожил трудное детство. Причем подкармливает малышей Рашфорд не только в Британии. Кроме того, он принимал участие в судьбе жертв теракта в Манчестере еще в 2017 году, помогал одеждой бездомным, собирал деньги для медиков в начале пандемии коронавируса.
Также Маркус заслужил Орден Британской империи.
Осенью форвард "МЮ" оформил самый быстрый хет-трик в Лиге чемпионов после выхода на замену.
Смотрите, как Маркус забивал за сборную Англии в ворота черногорцев:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк