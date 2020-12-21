Кормит бедных детей и одевает бомжей: футболист "МЮ" получил награду за благотворительность

Маркус Рэшфорд отличается не только успехами на поле

Немало спортсменов по всему миру известны не только успехами в своем основном виде деятельности. Британская телекомпания BBC решила отметить спортсмена 2020 года, который наиболее проявил себя в благотворительности. Вчера вечером специальную награду получил футболист "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд.

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На церемонию он приехал после победы в чемпионате Англии: "МЮ" разгромил "Лидс" с самым быстрым дублем в истории АПЛ.

Одним из ведущих был знаменитый в прошлом форвард Гари Линекер, который отметил своего наследника в сборной. Свою награду Маркус получил за то, что принимает участие в судьбе детей из бедных семей, ведь сам прожил трудное детство. Причем подкармливает малышей Рашфорд не только в Британии. Кроме того, он принимал участие в судьбе жертв теракта в Манчестере еще в 2017 году, помогал одеждой бездомным, собирал деньги для медиков в начале пандемии коронавируса.

Также Маркус заслужил Орден Британской империи.

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Осенью форвард "МЮ" оформил самый быстрый хет-трик в Лиге чемпионов после выхода на замену.

Смотрите, как Маркус забивал за сборную Англии в ворота черногорцев:

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