Как правильно гулять с собакой – лайфхак от Зидана

Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан опубликовал в Instagram очень милые фото с домашним питомцем.
Зинедин вышел на прогулку со своей собачкой, которую посадил в небольшой рюкзак и носил на груди.
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Кстати, недавно появилась информация, что Зидан согласился возглавить Пари Сен-Жермен. Уже летом французский специалист приедет в Париж.
Напомним, ранее Зинедин Зидан напрочь отказался стать тренером МЮ. И причина у француза очень веская – его жена категорически не желает жить в Англии, тем более переезжать в Манчестер.
Добавим, что Зидан – один из самых титулованных тренеров мира. Мадридский Реал под его руководством трижды становился победителем Лиги чемпионов.
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