Как поражение от испанцев повлияло на позиции сборной Украины: новый рейтинг ФИФА

Сегодня Международная федерация футбола опубликовала новый рейтинг национальных команд. Сборная Украины, как и ранее, занимает 24-е место в мире. Кстати, вчера стало известно, что Украина за неделю сыграет против Франции, Германии и Испании – наших ждет напряженный график в начале октября.

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В сентябре коллектив Андрея Шевченко сыграл два матча Лиги наций. Сначала "желто-синие" обыграли во Львове Швейцарию, а затем были разбиты в Мадриде испанцами. Видимо, эти результаты "уравновесили" друг друга и не изменили наши позиции. А вот сборные Испании и Германии поднялись на одну ступеньку и теперь находятся на седьмом и 14-м местах соответственно. Поражение же швейцарцев в Украине опустило их с 12-й строчки на 15-ю.

В пятерку лидеров рейтинга вернулась Португалия, поднявшись на две позиции. А квартет наилучших не изменился: Бельгия, Франция, Бразилия, Англия. Самый значимый подъем продемонстрировала сборная России, подскочив с 38-го места на 32-е, а сильнее всех опустились словаки: с 32-го на 36-е.

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Смотрите сюжет о матче Лиги наций Украина – Швейцария:

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