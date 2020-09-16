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Вот это график! Сборная Украины за неделю сыграет против Франции, Германии и Испании

16 сентября, 11:50

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинская ассоциация футбола подтвердила товарищеский матч в октябре в Париже

В начале октября сборную Украины по футболу ожидает по-настоящему адский график. За неделю – с 7 по 13 октября – подопечные Андрея Шевченко проведут три поединка с элитными сборными планеты! О встречах Лиги наций с командами Германии и Испании 10 и 13 октября было известно заранее. А сегодня УАФ подтвердила проведение товарищеского матча с французами 7 октября. Нашим футболистам даже два подряд поединка с сильными соперниками даются с трудом. Остается только удивляться, как игроки выдержат такие нагрузки.

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Встреча с командой Франции должна была состояться в Сен-Дени еще 27 марта, но ее перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса. Позже стороны нашли новую дату, но только сейчас, после проработки всех организационных моментов, ее подтвердили официально, пишет сайт УАФ.

Скорее всего, тренерский штаб "сине-желтых" прибегнет к широкой ротации в этих трех матчах. Можно допустить, что на "товарняк" в Париже выйдут многие дублеры, а на Лигу наций в Киеве – основные футболисты.

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