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Иван Есенин? Что это такое? Скандальный Алиев жестко разнес украинца, играющего в России

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
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22 июня, 09:37
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Бывший футболист Динамо не только не слышал про Дмитрия Иванисеню, но и высмеял его работу "за поребриком"
Александр Алиев высмеял Дмитрия Иванисеню
Александр Алиев высмеял Дмитрия Иванисеню

Полномасштабная война России против Украины вывела немногих наших спортсменов на чистую воду. Многие из них взяли в руки оружие и отправились защищать страну или же помогают на гуманитарном фронте.

С другой же стороны, есть и предатели Родины, которые продолжают работать в России и делать вид, что ничего не происходит. Одним из таких футболистов является игрок Крыльев Советов Дмитрий Иванисеня.

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Экс-игрок Динамо Александр Алиев, служащий в рядах ВСУ, жестко прошелся по хавбеку. Он разнес в пух и прах теорию, что Иванисеня не может разорвать контракт с клубом из Самары.

"Иванисеня? Что это такое? Я не знаю, кто это такой, честно говорю. Иван Есенин какой-то. Я не слышал, честно. Не может разорвать контракт? Да похрен, какие там деньги, когда у тебя в стране война идет.

Кто тебя дисквалифицирует, когда война идет? В ФИФА глупые люди сидят? Они все прекрасно понимают. Для этого есть агенты, если начнутся суды. А он выбрал деньги".

Отметим, что Дмитрий является воспитанником Шахтера, поиграв также за Мариуполь, Динамо Тбилиси и Зарю, год назад Иванисеня переехал в Крылья Советов. За сборную Украины хавбек сыграл один матч.

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