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Итальянский клуб каждый день зовет Буффона к себе. Во второй дивизион

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 мая, 10:33
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43-летний Джанлуиджи Буффон покинул Ювентус и ищет себе новую команду, ветерана готова приютить Парма, где вратарь начинал свою карьеру
Буффон прощается с фанатами Ювентуса
Буффон прощается с фанатами Ювентуса / Фото: AFP

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Парме. Представители клуба каждый день общаются с 43-летним ветераном и пытаются убедить его принять их предложение. По окончании этого сезона Буффон покинул Ювентус.

Парма по итогам прошедшего чемпионата Италии заняла последнее место в Серии А и выбыла во второй итальянский дивизион. Клуб надеется, что Буффон поможет ему вернуться в элиту.

Итальянец также имеет предложения от Панатинаикоса и двух клубов из Бразилии.

Недавно Буффон неожиданно передал привет украинскому вратарю.

В тренде

Ранее были уже разговоры о том, что Буффон хотел бы завершить карьеру в Парме. В этом клубе он начинал ее в 1995 году, а в 2001-м перешел в Ювентус.

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