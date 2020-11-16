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Италия показала Украине, как забивать Польше, и не проигрывает уже 21 матч

16 ноября, 09:54

Елена Павлова Елена Павлова

Впечатляющая серия "Скуадры Адзурры" началась после прихода Роберто Манчини

Сборная Италии буквально переродилась под руководством Роберто Манчини. 15 ноября на стадионе "Мапей-Читта-дель-Триколоре" в Реджо-нель-Эмилии в 5-м туре Лиги наций "Скуадра Адзурра" переиграла Польшу со счетом 2:0. После прихода на тренерский мостик Манчини итальянцы не проигрывают уже в 21 матче подряд: на счету команды 16 побед и 5 ничьих. Напомним, что Польша накануне битвы с Италией переиграла сборную Украины 2:0.

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На 27-й минуте хозяева заработали пенальти, когда Гжегож Крыховяк прихватил Андреа Белотти руками в собственной штрафной. 11-метровый хладнокровно реализовал Жоржиньо. Но и после этого сборная Италии не переставала атаковать. На 77-й минуте поляки остались в меньшинстве из-за второй желтой карточки Яцека Горальски, а на 83-й минуте преимущество хозяев увеличил Доменико Берарди, из пределов штрафной переиграв Войцеха Щенсны.

Италия – Польша

Италия – Польша / Фото: Reuters

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Отметим, что последнее поражение пиренейцев датируется 10 сентября 2018 года в матче Лиги наций со сборной Португалии (0:1).

Читайте также: Ничья в пользу Польши: обзор матча Италия – Нидерланды в Лиге наций

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После победы над Польшей Сборная Италии набрала девять очков и вышла на первое место в турнирной таблице группы 1. Вторую строчку занимают Нидерланды (8), у Польши – 7 и она идет третьей. Замыкает турнирную таблицу Босния и Герцеговина – 2. В заключительном туре Италия сыграет в гостях с Боснией и Герцеговиной, а Польша примет Нидерланды.

Смотрите, как Польша выиграла у Украины

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