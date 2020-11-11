Польша обыгрывает Украину, а Ярмоленко не забил пенальти: видео голов и обзор матча

Гол в раздевалку привез в свои ворота украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин

Сегодня в Хожуве сборная Украины проводит товарищеский матч с Польшей, чтобы лучше подготовиться к заключительным турам группового этапа Лиги наций. Поединок принимает Силезский стадион и пока команда Андрея Шевченко уступает – 0:1. Онлайн-трансляция Польша – Украина со всеми самыми интересными подробностями доступна на нашем сайте.

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Гол в раздевалку на 41-й минуте привез в свои ворота украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин, который вышел далеко в поле и вместо выбивания мяча решил финтом пробросить его мимо соперника. Но фокус не удался, после чего Зелиньски отпасовал на Пентека, который поразил издали пустые ворота.

Ранее пенальти в ворота сборной Польше не забил Андрей Ярмоленко.

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Напомним, что после товарищеского матча с поляками сборную Украины ждут две игры в рамках Лиги наций УЕФА: в Лейпциге против Германии (14 ноября) и в Люцерне со Швейцарией (17 ноября).

Ранее Андрей Шевченко рассказал, что следит за игроком "Вулверхэмптона", но взять в сборную пока не может.

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