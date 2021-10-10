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Италия обыграла Бельгию в матче за бронзу Лиги наций: видео голов

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
10 октября, 17:53
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В поединке за третье место Лиги наций и 8 млн евро призовых итальянцы одолели бельгийцев со счетом 2:1 – смотрите, как это было
Италия с бронзой Лиги наций
Италия с бронзой Лиги наций / Фото: Reuters

Поединок за третье место Лиги наций УЕФА в Турине завершился победой Италии над Бельгией 2:1. В 21:45 в Милане начнется финал турнира. Онлайн Испания – Франция доступен на нашем сайте.

Испания – Франция: где смотреть финал Лиги наций

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Оба свои гола бельгийцам Италия забила во втором тайме. На 47-й минуте после розыгрыша углового ударом с линии штрафной отличился Николо Барелла – полузащитник Интера, который в Лиге чемпионов не смог поразить ворота Шахтера, тут эффектно огорчил Тибо Куртуа.

А на 63-й минуте Италия заработала пенальти – сбили Кьезу. И экс-подопечный тренера Шахтера Роберто Де Дзерби по Сассуоло Доменико Берарди реализовал 11-метровый.

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На 86-й минуте Бельгия один мяч отквитала – удалось забить Шарлю де Кетеларе. Но на большее его команды не хватило.

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Финальный свисток зафиксировал победу итальянцев – 2:1.

Лига наций. Матч за 3-е место
Италия – Бельгия – 2:1
Голы: Барелла, 47, Берарди, 65 пен – де Кетеларе, 86

Отметим, что за бронзу Лиги наций победительница Евро-2020 Италия должна получить от УЕФА 8 млн евро, Бельгии достанется миллионом меньше.

Напомним, в 1/2 финала турнира Италия проиграла Испании 1:2, а Бельгия Франции – 2:3.

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