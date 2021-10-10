Италия обыграла Бельгию в матче за бронзу Лиги наций: видео голов

Поединок за третье место Лиги наций УЕФА в Турине завершился победой Италии над Бельгией 2:1. В 21:45 в Милане начнется финал турнира. Онлайн Испания – Франция доступен на нашем сайте.
Испания – Франция: где смотреть финал Лиги наций
Оба свои гола бельгийцам Италия забила во втором тайме. На 47-й минуте после розыгрыша углового ударом с линии штрафной отличился Николо Барелла – полузащитник Интера, который в Лиге чемпионов не смог поразить ворота Шахтера, тут эффектно огорчил Тибо Куртуа.
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А на 63-й минуте Италия заработала пенальти – сбили Кьезу. И экс-подопечный тренера Шахтера Роберто Де Дзерби по Сассуоло Доменико Берарди реализовал 11-метровый.
На 86-й минуте Бельгия один мяч отквитала – удалось забить Шарлю де Кетеларе. Но на большее его команды не хватило.
Финальный свисток зафиксировал победу итальянцев – 2:1.
Лига наций. Матч за 3-е место
Италия – Бельгия – 2:1
Голы: Барелла, 47, Берарди, 65 пен – де Кетеларе, 86
Отметим, что за бронзу Лиги наций победительница Евро-2020 Италия должна получить от УЕФА 8 млн евро, Бельгии достанется миллионом меньше.
Напомним, в 1/2 финала турнира Италия проиграла Испании 1:2, а Бельгия Франции – 2:3.