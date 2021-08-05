5 августа 21:00 Видео
Колос 0
Шахтер Кг 0
6 августа 19:30
Металлист 1925 --
Черноморец --
7 августа 17:00
Рух --
Верес --
7 августа 19:30
Шахтер --
Александрия --
7 августа 19:30
Днепр-1 --
Мариуполь --
8 августа 19:30
Заря --
Динамо --
8 августа 19:30
Ворскла --
Львов --
9 августа 19:30
Десна --
Ингулец --
11 августа 19:30
Динамо --
Минай --
Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

И 100 миллионов не жалко! Клуб Зинченко подписал самого дорогого британского игрока в истории

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
5 августа, 23:01
Копировать ссылку
Манчестер Сити объявил о подписании Джека Грилиша – англичанин стал самым дорогим британским футболистом в истории
Манчестер Сити подписал Джека Грилиша за 100 миллионов фунтов
Манчестер Сити подписал Джека Грилиша за 100 миллионов фунтов / Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Сити"

Команда Пепа Гвардиолы объявила о подписании левого вингера Астон Виллы Джека Грилиша. Ради такого футболиста "горожане" не пожалели 100 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт с 25-летним футболистом подписан на шесть лет. Интересно, что трансфер Грилиша стал самым дорогостоящим среди британских футболистов. Прежде самым дорогим футболистом был Гарет Бэйл, за которого мадридский Реал отдал 85 миллионов фунтов Тоттенхему.

Полузащитник сборной Англии Грилиш
Полузащитник сборной Англии Грилиш / Фото: Reuters

В прошедшем сезоне Грилиш сыграл за Астон Виллу 27 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 12 голевых передач. Футболист обладает отличной скоростью, умеет держать мяч в ограниченном пространстве и является превосходным распасовщиком.

Джек Грилиш
Джек Грилиш / Фото: Reuters

Джек Грилиш
Джек Грилиш / Фото: Reuters

Британец является игроком сборной Англии, за которую он провел 12 матчей.

Читайте также: Яремчук в Бенфике – официально: Динамо получит космический процент!

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
34
24
16
74
2
flag США СШАUS
29
35
27
91
3
flag Япония ЯпонияJP
22
10
14
46
4
flag Австралия АвстралияAU
17
5
19
41
5
flag ОКР ОКРROC
16
22
20
58
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
16
18
17
51
7
flag Германия ГерманияDE
9
9
16
34
8
flag Франция ФранцияFR
7
11
9
27
9
flag Италия ИталияIT
7
10
18
35
10
flag Нидерланды НидерландыNL
7
9
10
26
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять