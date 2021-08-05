И 100 миллионов не жалко! Клуб Зинченко подписал самого дорогого британского игрока в истории

Команда Пепа Гвардиолы объявила о подписании левого вингера Астон Виллы Джека Грилиша. Ради такого футболиста "горожане" не пожалели 100 миллионов фунтов стерлингов.
HE'S HERE!— Manchester City (@ManCity) August 5, 2021
We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal.
Welcome to City, Jack!
#ManCity | https://t.co/axa0klD5repic.twitter.com/5Y3gMREmKL
Контракт с 25-летним футболистом подписан на шесть лет. Интересно, что трансфер Грилиша стал самым дорогостоящим среди британских футболистов. Прежде самым дорогим футболистом был Гарет Бэйл, за которого мадридский Реал отдал 85 миллионов фунтов Тоттенхему.
В прошедшем сезоне Грилиш сыграл за Астон Виллу 27 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 12 голевых передач. Футболист обладает отличной скоростью, умеет держать мяч в ограниченном пространстве и является превосходным распасовщиком.
Британец является игроком сборной Англии, за которую он провел 12 матчей.
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