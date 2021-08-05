І 100 мільйонів не шкода! Клуб Зінченка підписав найдорожчого британського гравця в історії

Манчестер Сіті оголосив про підписання Джека Гріліша – англієць став найдорожчим британським футболістом в історії

Манчестер Сіті підписав Джека Гріліша за 100 мільйонів фунтів / Фото: Офіційний сайт ФК "Манчестер Сіті"

Команда Пепа Гвардіоли оголосила про підписання лівого вінгера Астон Вілли Джека Гріліша. Заради такого футболіста "городяни" не пошкодували 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

HE & # 39; S HERE!



We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal.



Welcome to City, Jack!



#ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL - Manchester City (@ManCity) August 5, 2021

Контракт з 25-річним футболістом підписаний на шість років. Цікаво, що трансфер Гріліша став найдорожчим серед британських футболістів. Раніше найдорожчим футболістом був Гарет Бейл, за якого мадридський Реал віддав 85 мільйонів фунтів Тоттенхему.

Півоборонець збірної Англії Гріліш / Фото: Reuters

У минулому сезоні Гріліш зіграв за Астон Віллу 27 матчів, у яких забив 7 м'ячів і віддав 12 гольових передач. Футболіст має відмінну швидкість, вміє тримати м'яч в обмеженому просторі і є чудовим асистентом.

Джек Гріліш / Фото: Reuters

Джек Гріліш / Фото: Reuters

Британець є гравцем збірної Англії, за яку він провів 12 матчів.

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