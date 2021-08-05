І 100 мільйонів не шкода! Клуб Зінченка підписав найдорожчого британського гравця в історії

Команда Пепа Гвардіоли оголосила про підписання лівого вінгера Астон Вілли Джека Гріліша. Заради такого футболіста "городяни" не пошкодували 100 мільйонів фунтів стерлінгів.
HE & # 39; S HERE!- Manchester City (@ManCity) August 5, 2021
We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal.
Welcome to City, Jack!
#ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL
Контракт з 25-річним футболістом підписаний на шість років. Цікаво, що трансфер Гріліша став найдорожчим серед британських футболістів. Раніше найдорожчим футболістом був Гарет Бейл, за якого мадридський Реал віддав 85 мільйонів фунтів Тоттенхему.
У минулому сезоні Гріліш зіграв за Астон Віллу 27 матчів, у яких забив 7 м'ячів і віддав 12 гольових передач. Футболіст має відмінну швидкість, вміє тримати м'яч в обмеженому просторі і є чудовим асистентом.
Британець є гравцем збірної Англії, за яку він провів 12 матчів.
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