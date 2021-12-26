Хотел сбежать перед матчем с Россией! Тренер удивил своим решением

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза хочет разорвать контракт с командой накануне решающих матчей за выход на чемпионат мира

Паулу Соуза готов уйти из Польши / Фото: Getty Images

В марте состоятся стыковые матчи ЧМ-2022. Сборная Польши в полуфинале сыграет против России.

Но наставник польской команды Паулу Соуза принял странное решение – покинуть сборную, которая имеет прекрасные шансы пробиться на чемпионат мира.

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51-летний португальский специалист достиг соглашения с бразильским Фламенго и попросил главу Польского футбольного союза отпустить его.

"Сегодня Паулу Соуза сообщил мне, что хочет расторгнуть контракт с федерацией по обоюдному согласию из-за предложения другого клуба. Это крайне безответственное поведение, несовместимое с предыдущими заявлениями тренера. Поэтому я категорически отказался", – заявил глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Dzi zostaem poinformowany przez Paulo Sous, e chce rozwiza za porozumieniem stron kontrakt z @pzpn_pl z powodu oferty z innego klubu. To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, niezgodne z wczeniejszymi deklaracjami trenera. Dlatego stanowczo odmówiem. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) December 26, 2021

Матч плей-офф ЧМ-2022 Россия – Польша пройдет 24 марта в Москве.

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Победитель этого поединка сыграет в финале с лучшей командой в паре Швеция – Чехия.

Ранее мы писали, что в матче Швеция – Польша забит самый быстрый гол Евро-2020 и второй – в истории всех чемпионатов Европы.