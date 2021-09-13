Харьков увидит ПСЖ и Реал: чумовая жеребьевка Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов, где своих соперников узнал харьковский клуб Жилстрой-1

Жилстрой-1 узнал соперников по ЛЧ

Ох и жаркая осень ждет украинских болельщиков. Помимо мужской Лиги чемпионов, мы теперь будем следить и за женской.

Харьковский Жилстрой-1 пробился в групповой этап и сегодня узнал соперников. Имена – знакомые всем фанатам.

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Украинская команда в группе В сыграет против французского Пари Сен-Жермена, испанского Реала и исландского Брейдаблика.

Представляем наших соперников.

ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН

Как вышел: чемпион Франции.

чемпион Франции. Прошлый сезон: 1/2 финала.

1/2 финала. Национальные трофеи: 1-кратный чемпион страны, 2-кратный обладатель кубка.

1-кратный чемпион страны, 2-кратный обладатель кубка. Лучший результат в еврокубке: финалист (2014/15, 2016/17).

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БРЕЙДАБЛИК

Как вышел: чемпион Исландии; общ. 7:0 против Клаксвика, общ. 8:1 против Гинтры, общ. 4:1 ﻿против Осиека.

чемпион Исландии; общ. 7:0 против Клаксвика, общ. 8:1 против Гинтры, общ. 4:1 ﻿против Осиека. Прошлый сезон: не участвовал.

не участвовал. Национальные трофеи: 18-кратный чемпион страны, 12-кратный обладатель кубка.

18-кратный чемпион страны, 12-кратный обладатель кубка. Лучший результат в еврокубке: 1/4 финала.

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РЕАЛ

Как вышел: 2-е место в чемпионате Испании; общ. 2:1 против Манчестер Сити.

2-е место в чемпионате Испании; общ. 2:1 против Манчестер Сити. Прошлый сезон: не участвовал.

не участвовал. Национальные трофеи: нет (лучший результат в чемпионате – 2-е место).

нет (лучший результат в чемпионате – 2-е место). Лучший результат в еврокубке: дебют.

Полные результаты жеребьевки

Группа A: Челси, Вольфсбург, Ювентус, Серветт.

Группа B: Пари Сен-Жермен, Брейдаблик, Реал, Жилстрой-1.

Группа C: Барселона, Арсенал, Хоффенхайм, Кеге.

Группа D: Бавария, Лион, Хэкен, Бенфика.

Календарь группового этапа:

Тур 1: 5/6 октября.

Тур 2: 13/14 октября.

Тур 3: 9/10 ноября.

Тур 4: 17/18 ноября.

Тур 5: 8/9 декабря.

Тур 6: 15/16 декабря.

Напомним, что в мужской Лиге чемпионов Украину будут представлять два клуба на групповом этапе – Динамо и Шахтер.