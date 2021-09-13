Харьков увидит ПСЖ и Реал: чумовая жеребьевка Лиги чемпионов

Ох и жаркая осень ждет украинских болельщиков. Помимо мужской Лиги чемпионов, мы теперь будем следить и за женской.
Харьковский Жилстрой-1 пробился в групповой этап и сегодня узнал соперников. Имена – знакомые всем фанатам.
Украинская команда в группе В сыграет против французского Пари Сен-Жермена, испанского Реала и исландского Брейдаблика.
Представляем наших соперников.
ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН
- Как вышел: чемпион Франции.
- Прошлый сезон: 1/2 финала.
- Национальные трофеи: 1-кратный чемпион страны, 2-кратный обладатель кубка.
- Лучший результат в еврокубке: финалист (2014/15, 2016/17).
БРЕЙДАБЛИК
- Как вышел: чемпион Исландии; общ. 7:0 против Клаксвика, общ. 8:1 против Гинтры, общ. 4:1 против Осиека.
- Прошлый сезон: не участвовал.
- Национальные трофеи: 18-кратный чемпион страны, 12-кратный обладатель кубка.
- Лучший результат в еврокубке: 1/4 финала.
РЕАЛ
- Как вышел: 2-е место в чемпионате Испании; общ. 2:1 против Манчестер Сити.
- Прошлый сезон: не участвовал.
- Национальные трофеи: нет (лучший результат в чемпионате – 2-е место).
- Лучший результат в еврокубке: дебют.
Полные результаты жеребьевки
Группа A: Челси, Вольфсбург, Ювентус, Серветт.
Группа B: Пари Сен-Жермен, Брейдаблик, Реал, Жилстрой-1.
Группа C: Барселона, Арсенал, Хоффенхайм, Кеге.
Группа D: Бавария, Лион, Хэкен, Бенфика.
Календарь группового этапа:
- Тур 1: 5/6 октября.
- Тур 2: 13/14 октября.
- Тур 3: 9/10 ноября.
- Тур 4: 17/18 ноября.
- Тур 5: 8/9 декабря.
- Тур 6: 15/16 декабря.
Напомним, что в мужской Лиге чемпионов Украину будут представлять два клуба на групповом этапе – Динамо и Шахтер.