Группа ЛЧ рядом: Шериф Вернидуба без проблем прошел армянскую команду

Сегодня проходят ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
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Молдовский Шериф, который тренирует украинский специалист Юрий Вернидуб, обыграл Алашкерт из Армении и обеспечил себе выход в третий квалификационный раунд престижного европейского турнира.
Команда Вернидуба выиграла у соперника со счетом 3:1. Напомним, что в первом матче Шериф обыграл Алашкерт со счетом 1:0.
Теперь чтобы попасть в групповой раунд Лиги чемпионов, молдовской команде необходимо пройти еще два квалификационных раунда. В случае успеха Шериф сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов. Если на этом пути их постигнет неудача, клуб гарантированно будет играть в групповом раунде Лиги конференций.
2-й раунд квалификации Лиги чемпионов. Ответный матч
Шериф (Молдова) – Алашкерт (Армения) – 3:1 (первый матч – 1:0)
Голы: Дуланто, 15, Энрике, 23, Тилль, 87 (пен) – Глишич, 10.
Результаты матчей 29 июля:
- Шериф (Молдова) – Алашкерт (Армения) – 3:1 (первый матч – 1:0)
- Нефтчи (Азербайджан) – Олимпиакос (Греция) – 0:1 (первый матч – 0:1)
- ЧФР (Румыния) – Линкольн (Гибралтар) – 2:0
- Мидтьюлланд (Дания) – Селтик (Шотландия)
- Галатасарай (Турция) – ПСВ (Нидерланды) – 1:2 (первый матч – 1:5)
- Лудогорец (Болгария) – Мура (Словения) – 3:1 (первый матч – 0:0)
- Янг Бойз (Швейцария) – Слован (Словакия) – 3:2 (первый матч – 0:0)
- Спарта (Чехия) – Рапид (Австрия)
- Црвена Звезда (Сербия) – Кайрат (Казахстан)
Матчи третьего квалификационного раунда пройдут в августе. Первые матчи 3 и 4 числа, а ответные 10 августа.
Напомним, завра полтавская Ворскла сыграет ответный матч Лиги конференций против финской команды КуПС.