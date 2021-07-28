Група ЛЧ поруч: Шериф Вернидуба без проблем пройшов вірменську команду

Команда українського тренера обіграла Алашкерт і виходить до наступного раунду відбору Ліги чемпіонів

/ Фото: Шериф

Сьогодні проходять матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

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Молдовський Шериф, який тренує український фахівець Юрій Вернидуб, обіграв Алашкерт з Вірменії і забезпечив собі вихід в третій кваліфікаційний раунд найпрестижнішого європейського турніру.

Юрій Вернидуб / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер" Солигорск

Команда Вернидуба виграла у суперника з рахунком 3:1. Нагадаємо, що в першому матчі Шериф обіграв Алашкерт з рахунком 1:0.

Тепер щоб потрапити в груповий раунд Ліги чемпіонів, молдовській команді необхідно пройти ще два кваліфікаційні раунди. У разі успіху Шериф зіграє на груповій стадії Ліги чемпіонів. Якщо на цьому шляху їх спіткає невдача, клуб гарантовано буде грати в груповому раунді Ліги конференцій.

2-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. матч-відповідь

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Шериф (Молдова) – Алашкерт (Вірменія) – 3:1 (перший матч – 1:0)

Голи: Дуланто, 15, Енріке, 23, Тілль, 87 (пен) – Глішич, 10.

Результати матчів 29 липня:

Шериф (Молдова) – Алашкерт (Вірменія) – 3:1 (перший матч – 1:0)

– Алашкерт (Вірменія) – 3:1 (перший матч – 1:0) Нефтчі (Азербайджан) – Олімпіакос (Греція) – 0:1 (перший матч – 0:1)

– 0:1 (перший матч – 0:1) ЧФР (Румунія) – Лінкольн (Гібралтар) – 2:0

– Лінкольн (Гібралтар) – 2:0 Мідтьюлланд (Данія) – Селтік (Шотландія)

Галатасарай (Туреччина) – ПСВ (Нідерланди) – 1:2 (перший матч – 1:5)

– 1:2 (перший матч – 1:5) Лудогорец (Болгарія) – Мура (Словенія) – 3:1 (перший матч – 0:0)

– Мура (Словенія) – 3:1 (перший матч – 0:0) Янг Бойз (Швейцарія) – Слован (Словаччина) – 3:2 (перший матч – 0:0)

– Слован (Словаччина) – 3:2 (перший матч – 0:0) Спарта (Чехія) – Рапід (Австрія)

Црвена Звезда (Сербія) – Кайрат (Казахстан)

Матчі третього кваліфікаційного раунду пройдуть у серпні. Перші матчі 3 та 4 числа, а відповіді 10 серпня.

Нагадаємо, завра полтавська Ворскла зіграє матч-відповідь Ліги конференцій проти фінської команди КуПС.