Група ЛЧ поруч: Шериф Вернидуба без проблем пройшов вірменську команду

Сьогодні проходять матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
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Молдовський Шериф, який тренує український фахівець Юрій Вернидуб, обіграв Алашкерт з Вірменії і забезпечив собі вихід в третій кваліфікаційний раунд найпрестижнішого європейського турніру.
Команда Вернидуба виграла у суперника з рахунком 3:1. Нагадаємо, що в першому матчі Шериф обіграв Алашкерт з рахунком 1:0.
Тепер щоб потрапити в груповий раунд Ліги чемпіонів, молдовській команді необхідно пройти ще два кваліфікаційні раунди. У разі успіху Шериф зіграє на груповій стадії Ліги чемпіонів. Якщо на цьому шляху їх спіткає невдача, клуб гарантовано буде грати в груповому раунді Ліги конференцій.
2-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів. матч-відповідь
Шериф (Молдова) – Алашкерт (Вірменія) – 3:1 (перший матч – 1:0)
Голи: Дуланто, 15, Енріке, 23, Тілль, 87 (пен) – Глішич, 10.
Результати матчів 29 липня:
- Шериф (Молдова) – Алашкерт (Вірменія) – 3:1 (перший матч – 1:0)
- Нефтчі (Азербайджан) – Олімпіакос (Греція) – 0:1 (перший матч – 0:1)
- ЧФР (Румунія) – Лінкольн (Гібралтар) – 2:0
- Мідтьюлланд (Данія) – Селтік (Шотландія)
- Галатасарай (Туреччина) – ПСВ (Нідерланди) – 1:2 (перший матч – 1:5)
- Лудогорец (Болгарія) – Мура (Словенія) – 3:1 (перший матч – 0:0)
- Янг Бойз (Швейцарія) – Слован (Словаччина) – 3:2 (перший матч – 0:0)
- Спарта (Чехія) – Рапід (Австрія)
- Црвена Звезда (Сербія) – Кайрат (Казахстан)
Матчі третього кваліфікаційного раунду пройдуть у серпні. Перші матчі 3 та 4 числа, а відповіді 10 серпня.
Нагадаємо, завра полтавська Ворскла зіграє матч-відповідь Ліги конференцій проти фінської команди КуПС.