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Лига чемпионов в Киеве 10 августа: билеты на Шахтер – Генк уже в продаже

Елена Павлова Елена Павлова
20 июля, 12:45
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Шахтер начал продажу билетов на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов на НСК Олимпийский. Цена стартует от 70 гривен, но потом стоимость вырастет
Шахтер сыграет с Генком в Лиге чемпионов
Шахтер сыграет с Генком в Лиге чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В третьем туре квалификационного раунда Лиги чемпионов Шахтер сыграет с Генком. Первый поединок украинской и бельгийской команд состоится 3 августа на "Луминус Арене". А 10 августа в ответной игре 3-го квалифай-раунда ЛЧ Шахтер примет Генк на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало матча – в 20:30. И продажа билетов уже стартовала.

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Как сообщает Шахтер, продажа билетов на поединок в Киеве пройдет в два этапа. На первом 20–21 июля приоритет в приобретении билетов отдадут владельцам абонементов сезона-2021/22. Каждый из них 20 июля получит промокод на покупку.

НСК "Олимпийский"
НСК "Олимпийский" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В тренде

С 22 июля на втором этапе начнется свободная продажа. Билеты будут реализовывать через сайт Шахтера, в мобильном приложении донецкого клуба и на сайтах-партнерах команды, а также в кассах НСК "Олимпийский" в день матча. Но стоит помнить, что в день матча билеты будут стоит дороже, поскольку действует система динамических цен.

Сейчас стоимость билетов стартует от 70 гривен и заканчивается 6 000.

Смотрите все пары 3-го квалифай-раунда Лиги чемпионов.

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