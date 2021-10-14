Горящие поля и подбитые танки: война на Донбассе врезалась в память защитника Динамо

Воспитанник Шахтера Алан Аусси в интервью Meta-ratings поделился воспоминаниями о событиях на Донбассе в 2014 году. Футболист, которому тогда исполнилось 13-лет, едва остался жив во время своей последней поездки в Донецк.

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"В 2014-м году я уехал из Донецка и больше туда не приезжал. Страшно было, когда начинались военные действия. Расскажу историю. Получилось так, что мы с семьей уехали на море отдыхать, тогда только все начиналось и еще не было так серьезно. Впоследствии начались масштабные военные действия. Мы поняли, что возвращаться туда нельзя.

Надо было забрать вещи из Донецка. Мы отправили дедушку забрать вещи, и мы бы его где-то забрали на окраине города и уехали. Такой был план. Он уехал, забрал вещи. Когда мы ехали туда, то там какая-то вакханалия происходила.

В том месте, где мы должны были забрать дедушку, должно было быть все мирно. Но я так понимаю, что что-то пошло не так. Горели поля, на дороге разбитый сожженный танк. Все уезжают, а мы едем в гущу событий. Нам от этого стало не по себе. Когда мы подъехали ближе к городу, то пропала связь, не позвонить, не написать.