Палаючі поля та підбиті танки: війна на Донбасі врізалась в пам'ять захисника Динамо

Вихованець Шахтаря Алан Ауссі в інтерв'ю Meta-ratings поділився спогадами про події на Донбасі в 2014 році. Футболіст, якому тоді виповнилося 13 років, ледь залишився живим під час своєї останньої поїздки в Донецьк.

Читайте також: Депутата побили після матчу Динамо – Шахтар

"В 2014-му році я поїхав з Донецька і більше туди не приїжджав. Страшно було, коли починалися військові дії. Розповім історію. Вийшло так, що ми з сім'єю поїхали на море відпочивати, тоді тільки все починалося і ще не було так серйозно. Згодом почалися масштабні військові дії. Ми зрозуміли, що повертатися туди не можна.

Треба було забрати речі з Донецька. Ми відправили дідуся забрати речі, і ми б його десь забрали на околиці міста і поїхали. Такий був план. Він поїхав, забрав речі. Коли ми їхали туди, то там якась вакханалія відбувалася.

У тому місці, де ми повинні були забрати дідуся, повинно було бути все мирно. Але я так розумію, що щось пішло не так. Горіли поля, на дорозі розбитий спалений танк. Всі тікають, а ми їдемо в гущину подій. Нам від цього стало не по собі. Коли ми під'їхали ближче до міста, то пропав зв'язок, не подзвонити, не написати.