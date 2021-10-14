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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Палаючі поля та підбиті танки: війна на Донбасі врізалась в пам'ять захисника Динамо

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
14 жовтня, 18:42
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Український футболіст Алан Ауссі не з чуток знає про бойові дії на Донбасі
Алан Ауссі
Алан Ауссі / Фото: Колаж: Сьогодні

Вихованець Шахтаря Алан Ауссі в інтерв'ю Meta-ratings поділився спогадами про події на Донбасі в 2014 році. Футболіст, якому тоді виповнилося 13 років, ледь залишився живим під час своєї останньої поїздки в Донецьк.

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2014-му році я поїхав з Донецька і більше туди не приїжджав. Страшно було, коли починалися військові дії. Розповім історію. Вийшло так, що ми з сім'єю поїхали на море відпочивати, тоді тільки все починалося і ще не було так серйозно. Згодом почалися масштабні військові дії. Ми зрозуміли, що повертатися туди не можна.

Треба було забрати речі з Донецька. Ми відправили дідуся забрати речі, і ми б його десь забрали на околиці міста і поїхали. Такий був план. Він поїхав, забрав речі. Коли ми їхали туди, то там якась вакханалія відбувалася.

У тому місці, де ми повинні були забрати дідуся, повинно було бути все мирно. Але я так розумію, що щось пішло не так. Горіли поля, на дорозі розбитий спалений танк. Всі тікають, а ми їдемо в гущину подій. Нам від цього стало не по собі. Коли ми під'їхали ближче до міста, то пропав зв'язок, не подзвонити, не написати.

Ми знали, що дідусь на автовокзалі, а де він знаходиться, не знали. Якимось дивом його знайшли, їздили по місту без зв'язку. Забрали його, закинули речі в машину. І коли сідали в машину, то були чутні постріли, земля під ногами тремтіла.

Ось це було дійсно страшно, ніколи цього не забуду. Ми їхали назад, повна машина людей, батько дуже швидко їхав. Як в кіно, на якомусь кілометрі дорогу перегородило дерево, в яке потрапив снаряд. Воно перекрило всю дорогу. Добре, що у нас був джип, ми спустилися і об'їхали полями. Виїхали назад на дорогу пізніше. Добре, що всі залишилися живі і здорові", – сказав Ауссі.

Алан Ауссі
Алан Ауссі / Фото: Instagram

Додамо, що український захисник сирійського походження Алан Ауссі знаходиться на контракті в київському Динамо. Зараз футболіст виступає за умовами оренди за білоруський Торпедо.

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20-річний центральний захисник викликався до юнацьких збірних України, а нещодавно Ауссі надійшла пропозиція виступати за національну команду Сирії.

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