Гордость Херсона забил дебютный гол в Америке (видео)

Игрок молодежной сборной Украины Илья Шевцов отметился результативным ударом в матче чемпионата США

Илья Шевцов открыл счет голам в чемпионате США / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за военной агрессии России Илья Шевцов вынужден был покинуть черниговскую Десну и подписать контракт с американским клубом Шарлотт Индепенденс.

В своем пятом поединке за новую команду уроженец украинского Херсона открыл счет забитым голам в американской лиге. Илья помог своей команде разгромить Форвард Мэдисон (6:2) в матче USL League One, третьего по силе дивизиона США.

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Украинец вышел в стартовом составе команды и на 28-й минуте игры сделал счет 3:0. Ассистировал Шевцову экс-игрок Манчестер Юнайтед Габриэль Обертан.

The pride of Kherson, Ukraine nets his first!



Illia Shevtsov heads in the Obertan cross and the Jacks are !#CLTvMAD // #WeAreOnepic.twitter.com/A2yGFpmyXH — USL League One (@USLLeagueOne) June 26, 2022

The Ukrainian-born professional soccer player in North America making his presence known! #WeAreCLT // #WeAreOnepic.twitter.com/CRGILahekb — USL League One (@USLLeagueOne) June 26, 2022

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После 13-ти сыгранных матчей Шарлотт Индепенденс занимает 5-е место в лиге с 11 командами.

Напомним, Илья Шевцов – сын известного украинского футболиста и тренера Сергея Шевцова. После захвата российскими войсками Херсона родители и родственники Ильи оказались под оккупацией. Несмотря на тяжелое положение, люди в оккупированном орками городе готовы голодать, лишь бы не есть русское.

Илья Шевцов рассказал о ситуации в оккупированном Херсоне / Фото: Коллаж: Сегодня

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Напомним, вчера киевское Динамо провело первый спарринг в рамках подготовки к новому сезону. Подопечные Мирчи Луческу сыграли вничью с представителем чемпионата Швейцарии.