Гордость Херсона забил дебютный гол в Америке (видео)

Из-за военной агрессии России Илья Шевцов вынужден был покинуть черниговскую Десну и подписать контракт с американским клубом Шарлотт Индепенденс.

В своем пятом поединке за новую команду уроженец украинского Херсона открыл счет забитым голам в американской лиге. Илья помог своей команде разгромить Форвард Мэдисон (6:2) в матче USL League One, третьего по силе дивизиона США.

Украинец вышел в стартовом составе команды и на 28-й минуте игры сделал счет 3:0. Ассистировал Шевцову экс-игрок Манчестер Юнайтед Габриэль Обертан.

The pride of Kherson, Ukraine nets his first!



Illia Shevtsov heads in the Obertan cross and the Jacks are !#CLTvMAD // #WeAreOnepic.twitter.com/A2yGFpmyXH