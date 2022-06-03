Люди готовы голодать, лишь бы не есть русское. Экс-игрок Десны о жизни в Херсоне

Родители футболиста молодежной сборной Украины Ильи Шевцова остались в оккупированном Херсоне и каждый день подвергаются опасности со стороны захватчиков

Илья Шевцов рассказал о ситуации в оккупированном Херсоне / Фото: Коллаж: Сегодня

Форвард американского клуба Шарлотт Индепенденс Илья Шевцов – сын украинского футболиста и тренера Сергей Шевцова. После захвата российскими войсками Херсона родители и родственники Ильи оказались под оккупацией.

По словам Ильи, выехать из Херсона очень сложно, ведь украинские граждане оказались в заложниках у российских оккупантов.

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"С довоенным городом ситуация несопоставимая. Тотальный дефицит всего на свете. Мои родные держатся, находят самое необходимое, хотя очень много нуждающихся людей. Сейчас начали завозить русские продукты из Крыма, но есть люди, которые готовы голодать, лишь бы не покупать ничего русского. Я их прекрасно понимаю. Мой отец такой же. Он скорее вообще не будет есть, чем купит что-то русское. Можно выехать с Херсона? Поездка на подконтрольную Украине территорию – это путешествие на свой страх и риск. Между Херсоном и Николаевом 13 блокпостов. Даже если ты будешь знать, что тебя везде пропустят, то не факт, что не попадешь под обстрел", – сказал Шевцов в интервью FanDay.

22-летний нападающий Сергей Шевцов начинал в херсонском Кристалле. Затем был в структуре Шахтера, а в прошедшем сезоне выступал за Десну. Провел 12 матчей в УПЛ, отдал 1 результативную передачу.

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Кроме того, сыграл четыре матча и забил один гол за молодежную сборную Украины.

С мая этого года Илья игрок Шарлотт Индепенденс – лидера USL League One, третьего по силе дивизиона чемпионата США.

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Ранее мы сообщали, что черниговская Десна может пропустить следующий сезон из-за вторжения российской армии.