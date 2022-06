Гордість Херсона забив дебютний гол в Америці (відео)

Через військову агресію Росії Ілля Шевцов змушений був залишити чернігівську Десну і підписати контракт із американським клубом Шарлотт Індепенденс.

У своєму п'ятому поєдинку за нову команду уродженець українського Херсона відкрив рахунок забитим голам в американській лізі. Ілля допоміг своїй команді розгромити Форвард Медісон (6:2) у матчі USL League One, третього за силою дивізіону США.

Українець вийшов у стартовому складі команди і на 28-й хвилині гри зробив рахунок 3:0. Асистував Шевцову екс-гравець Манчестер Юнайтед Габріель Обертан.

Pride of Kherson, Ukraine nets his first!



Illia Shevtsov heads in the Obertan cross and the Jacks are ! #CLTvMAD // #WeAreOne pic.twitter.com/A2yGFpmyXH