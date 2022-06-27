Гордість Херсона забив дебютний гол в Америці (відео)

Гравець молодіжної збірної України Ілля Шевцов відзначився результативним ударом у матчі чемпіонату США

Ілля Шевцов відкрив рахунок голам у чемпіонаті США / Фото: Колаж: Сьогодні

Через військову агресію Росії Ілля Шевцов змушений був залишити чернігівську Десну і підписати контракт із американським клубом Шарлотт Індепенденс.

У своєму п'ятому поєдинку за нову команду уродженець українського Херсона відкрив рахунок забитим голам в американській лізі. Ілля допоміг своїй команді розгромити Форвард Медісон (6:2) у матчі USL League One, третього за силою дивізіону США.

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Українець вийшов у стартовому складі команди і на 28-й хвилині гри зробив рахунок 3:0. Асистував Шевцову екс-гравець Манчестер Юнайтед Габріель Обертан.

Pride of Kherson, Ukraine nets his first!



Illia Shevtsov heads in the Obertan cross and the Jacks are ! #CLTvMAD // #WeAreOne pic.twitter.com/A2yGFpmyXH - USL League One (@USLLeagueOne) June 26, 2022

The Ukrainian-born professional soccer player in North America making his presence known! #WeAreCLT // #WeAreOne pic.twitter.com/CRGILahekb - USL League One (@USLLeagueOne) June 26, 2022

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Після 13 зіграних матчів Шарлотт Індепенденс посідає 5-е місце в лізі з 11 командами.

Нагадаємо, Ілля Шевцов – син відомого українського футболіста та тренера Сергія Шевцова. Після захоплення російськими військами Херсона батьки та родичі Іллі опинилися під окупацією. Незважаючи на тяжке становище, люди в окупованому орками місті готові голодувати, аби не їсти російське.

Ілля Шевцов розповів про ситуацію в окупованому Херсоні / Фото: Колаж: Сьогодні

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Нагадаємо, вчора київське Динамо провело перший спаринг у рамках підготовки до нового сезону. Підопічні Мірчі Луческу зіграли внічию із представником чемпіонату Швейцарії.