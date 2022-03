Гол украинского бриллианта в Шотландии принес его команде чемпионство

За пять туров до окончания сезона Кельты Хартс стали чемпионами Лиги 2 – четвертого по силе дивизиона Шотландии. И в этом достижении немалая заслуга 19-летнего украинца Максима Кучерявого.

Украинский полузащитник вышел на замену в матче против Стенхаузмур и головой замкнул фланговую передачу. Этот мяч стал победным в поединке. За этот гол Макса в команде уже прозвали "бриллиантом".

В новом сезоне Кельты Хартс будут выступать в третьем дивизионе.

Max Kucheriavyi



Couldnt have picked a more deserved match winner today, a brave young man with a huge future in the game.@StJohnstone you got a baller there pic.twitter.com/qB9aS8Cj4u