Будет бороться за золото! Игрок сборной Украины перебрался в Польшу (видео)

Экс-хавбек луганской Зари Владислав Кочергин теперь является футболистом Ракува. Команда идет на втором месте в чемпионате

Владислав Кочергин - игрок Ракува

Война России против Украины поставила на паузу наш футбол. Чемпионат приостановлен, а отборочную игру к ЧМ-2022 против Шотландии перенесли на июнь.

Тем временем, футболисты остались без работы. Кто-то защищает страну в теробороне или ВСУ, а кто-то поддерживает форму заграницей и ищет себе клуб.

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Так, определился со своим будущим хавбек Зари Владислав Кочергин. Его контракт с луганчанами истекает этим летом, поэтому украинец на правах свободного агента подписал контракт с польским Ракувом.

Договор с 25-летним игроком будет действовать до 2025 года. При этом Кочергин может дебютировать за клуб уже в апреле, ведь ФИФА разрешила игрокам из УПЛ подписывать временные контракты с другими клубами до 30 июня 2022 года.

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"Я очень рад быть тут, меня так тепло встретили. Я хочу возобновить тренировки, чтобы моя игра как можно скорее помогла команде. Горжусь тем, что буду играть в Польше, спасибо всем полякам за помощь Украине".

Кочергин является воспитанником Днепра, из которого в 2017 году перешел в Зарю. За луганскую команду Владислав отыграл 124 матча, забив 23 гола. Также в сентябре прошлого года хавбек дебютировал за сборную Украины – в спарринге против чехов.

За 8 туров до финиша Ракув идет на втором месте в чемпионате Польши. Команда борется за чемпионство, отставая от лидера в лице Погони на один балл.