Гол українського діаманта у Шотландії приніс його команді чемпіонство

За п'ять турів до закінчення сезону Кельти Хартс стали чемпіонами Ліги 2 – четвертого за силою дивізіону Шотландії. І в цьому здобутку чимала заслуга 19-річного українця Максима Кучерявого.

Український півзахисник вийшов на заміну у матчі проти Стенхаузмур та головою замкнув флангову передачу. Цей м'яч став переможним у поєдинку. За цей гол Макса у команді вже прозвали "діамантом".

У новому сезоні Кельти Хартс виступатимуть у третьому дивізіоні.

Max Kucheriavyi



Couldnt have picked a more deserved match winner today, a brave young man with a huge future in the game. @StJohnstone you got a baller there pic.twitter.com/qB9aS8Cj4u