Гол українського діаманта у Шотландії приніс його команді чемпіонство

Півзахисник шотландського клубу Кельти Хартс Максим Кучерявий забив найважливіший гол у кар'єрі

Максиму Кучерявому пророкують велике футбольне майбутнє / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

За п'ять турів до закінчення сезону Кельти Хартс стали чемпіонами Ліги 2 – четвертого за силою дивізіону Шотландії. І в цьому здобутку чимала заслуга 19-річного українця Максима Кучерявого.

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Український півзахисник вийшов на заміну у матчі проти Стенхаузмур та головою замкнув флангову передачу. Цей м'яч став переможним у поєдинку. За цей гол Макса у команді вже прозвали "діамантом".

У новому сезоні Кельти Хартс виступатимуть у третьому дивізіоні.

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"Ніхто сьогодні не заслужив більше забити переможний гол, ніж Макс. Сміливий хлопчина з великим майбутнім у футболі. Сент-Джонстон, у вас росте справжній майстер", – відреагували Кельти Хартс на гол Кучерявого.

Max Kucheriavyi



Couldnt have picked a more deserved match winner today, a brave young man with a huge future in the game. @StJohnstone you got a baller there pic.twitter.com/qB9aS8Cj4u - Kelty Hearts FC (@KeltyHeartsFC) March 26, 2022

Зазначимо, що Максим Кучерявий народився у Києві та є вихованцем столичної ДЮСШ-15. У січні минулого року він підписав контракт із шотландським клубом Сент-Джонстон.

Взимку цього року Кучерявий перейшов до Кельти Хартс на правах оренди. У Лізі 2 він зіграв 8 матчів, забив 1 гол та віддав 1 пас.

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19 year old Ukranian midfielder Max Kucheriavyi скористався winning goal of the match which see's Kelty Hearts win the league title



// @KeltyHeartsFC pic.twitter.com/c9UYZc3d4w - SNS Group (@snsgroup) March 26, 2022

Через військову агресію Росії, сім'ї Кучерявого довелося евакуюватися з Києва і тепер вони в безпеці, сказав Максим в інтерв'ю The Scotsman.