Главу полиции приговорили к 2170 годам тюрьмы за заговор против футбольного клуба

В 2011 году турецкий гранд обвинили в участии в договорных матчах, а его президента отправили за решетку. Оказалось, что дело было сфабриковано с целью свергнуть руководство клуба

Фенербахче очистил свое имя / Фото: Facebook

Турецкий суд приговорил фигурантов дела по сговору против Фенербахче к более 3 тысяч годам тюремного заключения. Всего были осуждены 25 человек, но самые большие сроки получили бывший глава СМИ и начальник полиции. Кстати, Фенербахче может возглавить Сергей Ребров.

Десять лет назад президент Фенербахче Азиз Йилдирим был приговорен к шести годам тюремного заключения по обвинению в договорных матчах, а клубу запретили играть в европейских турнирах в течение двух сезонов, но дело было возобновлено после того, как прокуратура заявила, что оно было основано на заговоре.

Обвинения в договорных матчах 2011 года были выдвинуты прокурорами, связанными с общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом, его еще обвиняли в попытке организовать государственный переворот в 2016 году. Его сторонники проникли в турецкую судебную систему и полицию, чтобы подставить клуб и свергнуть его руководителей, пишет ESPN.

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Суд приговорил главу медиа-группы Samanyolu Хидайета Караджу к 1406 годам тюремного заключения по обвинению в подстрекательстве к прослушиванию телефонных разговоров и подделке документов.

Бывший начальник полиции Назми Ардич был приговорен к 2170 годам заключения по обвинениям в подделке документов и заговоре против клуба. Кстати, прокуроры и судьи, которые возбудили и вынесли решение по первоначальному делу, бежали из страны после попытки государственного переворота.