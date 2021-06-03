Бывший тренер Шахтера получил неожиданное предложение. Его конкурентом называли Реброва

Немецкий специалист Бернд Шустер может возглавить турецкий Фенербахче после двух лет без работы. Ранее он тренировал "горняков" и мадридский Реал

Немецкий тренер Бернд Шустер

Один из самых популярных турецких клубов, Фенербахче, ищет нового тренера. Предложение возглавить команду получил 61-летний немец Бернд Шустер, который в 2003-2004 годах возглавлял донецкий Шахтер.

Новость сообщает испанское издание Marca.

Напомним, еще один бывший наставник донецкого клуба Паулу Фонсека ведет переговоры с Лионом.

Интересно, что последние два года Шустер сидел без работы. А до этого тренировал китайскую команду Далянь Ифан. В свое время Бернд успел поиграть и за Реал, и за Барселону и хорошо запомнился в Испании. Позже он возглавлял Реал, Леванте, Малагу. В Турции же он засветился в сезоне 2010/2011, который провел с другим местным грандом – Бешикташем.

Также на пост наставника Фенербахче сватали украинца Сергея Реброва. Кстати, вчера Ребров раскрыл причины конфликта с боссом Ференцвароша. Пока что Шустер не ответил команде из Стамбула, взяв время на размышления. В прошлом сезоне Фенер занял третье место в чемпионате и выступит в Лиге Европы.

Тем временем Луиша Каштру соблазняют миллионами из Азии, но он ждет другого.

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