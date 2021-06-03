Колишній тренер Шахтаря отримав несподівану пропозицію. Його конкурентом називали Реброва

Німецький фахівець Бернд Шустер може очолити турецький Фенербахче після двох років без роботи. Раніше він працював з "гірниками" і мадридським Реалом

Один з найпопулярніших турецьких клубів, Фенербахче, шукає нового тренера. Пропозиція очолити команду отримав 61-річний німець Бернд Шустер, який в 2003-2004 роках очолював донецький Шахтар.

Новину повідомляє іспанське видання Marca.

Нагадаємо, ще один колишній наставник донецького клубу Паулу Фонсека веде переговори з Ліоном.

Цікаво, що останні два роки Шустер сидів без роботи. А до цього тренував китайську команду Далянь Іфань. Свого часу Бернд встиг пограти і за Реал, і за Барселону і добре запам'ятався в Іспанії. Пізніше він очолював Реал, Леванте, Малагу. У Туреччині ж він засвітився в сезоні 2010/2011, який провів з іншим місцевим грандом – Бешикташем.

Також на пост наставника Фенербахче сватали українця Сергія Реброва. До речі, вчора Ребров розкрив причини конфлікту з босом Ференцвароша. Поки що Шустер не відповів команді зі Стамбула, взявши час на роздуми. У минулому сезоні Фенер посів третє місце в чемпіонаті і виступить в Лізі Європи.

Тим часом Луїша Каштру спокушають мільйонами з Азії, але він чекає іншого.

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