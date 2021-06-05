Голову поліції засудили до 2170 років в'язниці за змову проти футбольного клубу

У 2011 році турецький гранд звинуватили в участі в договірних матчах, а його президента відправили за ґрати. Виявилося, що справа була сфабрикована з метою повалити керівництво клубу

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Турецький суд засудив фігурантів справи за змову проти Фенербахче до понад 3 тисяч років тюремного ув'язнення. Всього було засуджено 25 людей, але найбільші терміни отримали колишній глава ЗМІ і начальник поліції. До речі, Фенербахче може очолити Сергій Ребров.

Десять років тому президент Фенербахче Азіз Йилдирим був засуджений до шести років тюремного ув'язнення за звинуваченням у договірних матчах, а клубу заборонили грати в європейських турнірах протягом двох сезонів, але справа була відновлена після того, як прокуратура заявила, що воно було засноване на змові.

Звинувачення у договірних матчах 2011 року було висунуто прокурорами, пов'язаними з громадським діячем Фетхуллахом Ґюленом, його ще звинувачували в спробі організувати державний переворот в 2016 році. Його прихильники проникли в турецьку судову систему і поліцію, щоб підставити клуб і повалити його керівників, пише ESPN .

Суд засудив главу медіа-групи Samanyolu Хідайета Караджу до 1406 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у підбурюванні до прослуховування телефонних розмов і підробці документів.

Колишній начальник поліції Назмі Ардіч був засуджений до 2170 років ув'язнення за звинуваченнями в підробці документів і змові проти клубу. До речі, прокурори і судді, які порушили і винесли рішення по першій справі, втекли з країни після спроби державного перевороту.