Где смотреть матч молодежных сборных Украины и Румынии с новичком "Динамо" в составе

Между матчами национальной команды свою порцию внимания получит и молодежная сборная Украины. Наша команда продолжает выступление в квалификации Евро-2021, хоть и не слишком удачно. А тут еще накануне очередных поединков в молодежную сборную Украины пришел коронавирус.

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В ближайшие дни подопечные Руслана Ротаня сыграют два матча квалификации. Сегодня, в пятницу, они примут в Киеве команду Румынии, а 13 октября сыграют в гостях со сборной Северной Ирландии. Кстати, на поле "Оболонь Арены" ожидается появление румынского новичка киевского "Динамо" Тудора Бэлуцэ. Накануне Бэлуцэ рассказал об ожиданиях в "Динамо".

В первом круге украинцы проиграли румынам со счетом 0:3, так что теперь есть возможность взять реванш. Правда, букмекеры фаворитами считают гостей, коэффициент на их победу – 2.30. На "желто-синих" дают 2.80, на ничью – 3.50.

Румыны борются за победу в группе с командой Дании, наши же будут биться преимущественно за свой престиж. На украинском телевидении матч покажет телеканал "Футбол 1". Начало прямой трансляции – в 18:25. Также его можно смотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

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В сентябре украинская молодежка отомстила Финляндии в отборе на чемпионат Европы.

Смотрите, как украинская "молодежка" разгромила команду Мальты:

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