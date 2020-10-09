В молодежную сборную Украины пришел коронавирус – перед сегодняшним матчем Евро

Руслан Ротань не может рассчитывать на четверых футболистов

Коронавирус решил проверить украинский футбол на прочность по полной программе. Вслед за проблемами в национальной команде и нескольких клубах невеселые новости пришли и из молодежной сборной. Сегодня подопечные Руслана Ротаня проведут отборочный матч чемпионата Европы-2021 против румынов, но не в полном составе.

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Тем временем в сборную Украины приедут трое футболистов из охваченного COVID-19 "Шахтера".

О выбывших из строя Ротань рассказал телеканалу "Футбол":

"На данный момент ясно, что не сыграют Олег Билык и Владислав Бабогло из "Александрии", Богдан Вьюнник из "Шахтера" и Олег Очеретько из "Мариуполя". Эти ребята нам не помогут. У троих обнаружили COVID-19, они уже на самоизоляции. А Очеретько жил вместе с Вьюнником, поэтому по правилам он также должен уйти на самоизоляцию. Тяжело сказать, где они подхватили коронавирус. Скорее всего, все началось с клубов".

Поединок со сборной Румынии пройдет на "Оболонь Арене", начало – в 18:30. Украинцы занимают четвертое место в группе и имеют небольшие шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы.

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